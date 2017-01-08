Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'dan Galatasaray açıklaması geldi.

Sözleşmesinde sezon sonu 1.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'deki üç büyüklerden birinde oynamayı hep istemişimdir, ama kariyerimin sonunda olmasını tercih ederim" ifadesini kullandı.

(Fotomaç)