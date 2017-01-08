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Kadroya alınmadı, saha kenarında çalıştı!

Tarih08 Ocak 2017 , 17:54

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Kadroya alınmadı, saha kenarında çalıştı!

AJANSSPOR- Antalyaspor'un Beşiktaş'a satmama kararı aldığı Eto'o, hazırlık maçında da kadroda yer almadı.

Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'yu Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında kadroya dahil etmedi.

Maç kadrosuna dahil edilmeyen Samuel Eto'o'nun maç oynanırken yan sahada çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

işte o görüntü..

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