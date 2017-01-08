"Kalmak istemeyeni tutamazsınız"

AJANSSPOR- Galatasaray'ın transferini sonlandırdığı Garry Rodrigues için PAOK hocası Vladan Ivic'ten kısa bir açıklama geldi.

PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde PAS Giannina'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ivic, Rodrigues'in Galatasaray'a transferi için şunları söyledi: "Burada kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutamazsınız. Bize bir daha burada oynamak istemediğini söyledi. Onu tutmak imkansızdı."