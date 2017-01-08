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"Kalmak istemeyeni tutamazsınız"

Tarih08 Ocak 2017 , 22:16

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Kalmak istemeyeni tutamazsınız

AJANSSPOR- Galatasaray'ın transferini sonlandırdığı Garry Rodrigues için PAOK hocası Vladan Ivic'ten kısa bir açıklama geldi. 

PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde PAS Giannina'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ivic, Rodrigues'in Galatasaray'a transferi için şunları söyledi: "Burada kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutamazsınız. Bize bir daha burada oynamak istemediğini söyledi. Onu tutmak imkansızdı."

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