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"Kalmak istemeyeni tutamazsınız"
08 Ocak 2017 , 22:16
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın transferini sonlandırdığı Garry Rodrigues için PAOK hocası Vladan Ivic'ten kısa bir açıklama geldi.
PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde PAS Giannina'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ivic, Rodrigues'in Galatasaray'a transferi için şunları söyledi: "Burada kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutamazsınız. Bize bir daha burada oynamak istemediğini söyledi. Onu tutmak imkansızdı."
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