Karabükspor'un yenisi hırs küpü!

AJANSSPOR - Kardemir Karabükspor'un yeni transferi Eugene Seleznyov kendisine boks antrenörü tuttu.

Ukrayna basınına konuşan deneyimli golcünün menajeri Ivan Pirozhenko, Seleznyov'un İngilizce derslerine başladığını söylerken, "Bir tane İngilizce, bir tane de boks hocasıyla anlaştı. Bana, "Tekrar forma girmeliyim. Tekrar güvenimi kazanmalıyım" diyor. Şu anda gözlerinden alev fışkırıyor. Seleznyov teknik direktörüyle boks olayını konuştu. Antrenmanları aksatmadığı ve sağlığına dikkat ettiği sürece problem olmadığı söylendi" dedi.

Bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 7 maçta toplam 251 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü 2 gol kaydetmişti.