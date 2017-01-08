Karavayev ilk maçında golle tanıştı!

Hazırlık maçında Denizlispor karşısında 37. dakikada oyuna giren Oleksandr Karavayev, 43. dakikada Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Oynadığı futbolla dikkatleri çeken Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev, ilk maçında 1 asist ve bulduğu 1 golle göz doldurdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydiği maçta başarılı bir performans ortaya koyarak birer gol ve asiste imza attı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Karavaev, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu. Özel maç olmasına rağmen ilk kez sırtına sarı-lacivertli formayı geçiren Ukraynalı futbolcu, 43. dakikada Jeremain Lens'in asistini gole çevirdi. Karavaev oyuna girdikten 6 dakika sonra attığı gole oldukça sevindi.

Öte yandan Karavaev'in forma numarası da belli oldu. Ukraynalı futbolcu, sezonun ikinci yarısında "11" numaralı formayı terletecek.