Karavayev'in dikkat çeken özellliği

Takıma kısa bir süre önce katılan Karavayev; sakin, işine saygılı ve profesyonel tavırları ile dikkat çekiyor.

F.Bahçe'nin yeni transferi Karavayev, bir özelliğiyle şimdiden ön plana çıktı. İşine verdiği değeri disiplinli tavırları ile gösteren Ukraynalı futbolcu, takım kampa gireli kısa bir süre olmasına rağmen her idmana en az 15 dakika önceden gelip sahaya çıkıyor. Yemek saatlerinde de belirlenen zamandan önce toplanılacak yerde hazır bulunuyor. Daha çıktığı ilk idman maçında da gol atma başarısı gösteren Karavayev, kendisi gibi disiplinli olan hocası Advocaat'ın gözüne girmeye aday.

Antrenmanlarda, yıllardır Fenerbahçe'ymiş gibi takım oyuncusu kimliğini de ön plana çıkarmaya çalışan oyuncunun tek eksiği ise İngilizce bilmemesi. İletişim kurmakta zorlanan Karavayev'e Neustadter tercümanlık yapıyor.

(Fotomaç)