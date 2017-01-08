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Kayserispor, Güral Vural transferini açıkladı
08 Ocak 2017 , 13:22
Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray Vural ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Trabzonspor’un Başarılı oyuncusu Güray VURAL ve Kulübü ile anlaşılmış, Bonservisi alınmak sureti ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Güray VURAL sağlık kontrollerinin ardından kampımıza katılacaktır, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.
2 – 3 gün içerisinde yapacağımız takviyeleri kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz."
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