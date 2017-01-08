Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Kayserispor, Güral Vural transferini açıkladı

Tarih08 Ocak 2017 , 13:22

Yorum
Kayserispor, Güral Vural transferini açıkladı

Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray Vural ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor’un Başarılı oyuncusu Güray VURAL ve Kulübü ile anlaşılmış, Bonservisi alınmak sureti ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Güray VURAL  sağlık kontrollerinin ardından kampımıza katılacaktır, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

2 – 3 gün içerisinde yapacağımız takviyeleri kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz."

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me