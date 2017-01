Kendi işimi göreceğim...

Teknik Direktör Şenol Güneş, Şampiyonluk yarışında rakiplerin puan kayıplarına değil hedefe odaklandıklarını söyledi.

Beşiktaş’ın teknik patronu, Süper Lig’de ikinci yarının çok zorlu geçeceğine vurgu yaptı, “Şu anda lider Başakşehir. İkinci yarıyı da lider bitirebilirler. İlk 6 lig maçı çok önemli. Biz ikinci yarıda bahanelere sığınmayacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz” ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, medya mensuplarıyla bir araya geldiği Antalya kampında gündemdeki konuları değerlendirirken, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Güneş’in açıklamaları...



Fazla şans bulamayıp, dışarıda kalması muhtemel oyunculara buna bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledim. Bazı mevkilerde fazla oyuncu var. Kadrodaki herkes kaliteli ama sayısal olarak bazı oyuncular oynamıyor. Bu nedenle sayının azalmasını istiyorum.



‘Herkes bekliyor’

İkinci yarı çok zor olacak. 4-5 takımın yer alacağı bu zor yarışa hazır olmalıyız. Bundan sonra yeni bir düşüncede ve daha istekli olacağız. O nedenle oyuncu kadrosunda bazı çalışmalar yaptık. Hep birlikte başarı için çalışacağız. Yeni bir heyecan bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında hedefe ulaşmalıyız. Üç hedef içerisinde varız ve bu yarışı devam ettirmeliyiz. Tabii ki şampiyonluk ilk hedef olan bir değerdir. Şampiyonluğu bu sezon da çok istiyoruz.



Transferden kaynaklanan sorunlar var ama bunlar her takımda olan şeyler. İkinci yarıda taraftarımıza layık bir futbol oynamak için sorumluluk içerisinde olmalıyız. Oyuncularıma herkesin bizden şampiyonluk beklediğini söyledim.



‘Babel hazır geldi’

Şu anda lider Başakşehir. İkinci yarıyı da lider bitirebilirler. İlk altı lig maçı çok önemli. İkinci yarıda bahanelere sığınmayacağız. Bizim şu an ilk rakibimiz Osmanlıspor Ve her rakibi yenmek için çıkacağız. Önce kendinizi aşacaksınız. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin iyi kadroları var ve mutlaka bu yarışın içerisinde olacaklar.



Mitrovic yedek kalması için değil oynaması için alındı. Yedek oyuncuya bu kadar para verilir mi? Mitrovic burada tatilden geldi, o nedenle biraz ayrı çalıştırdık. Babel daha hazır geldi. İkisinden de bir şikayetim yok.



Devler Ligi yorumu

İlk yarıda en rahat alacağımız Kasımpaşa maçını kaybettik. Rakiplerin puan kaybetmesini beklemem. Kendi işimi kendim göreceğim.



Benim Avrupa Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefim daha büyüktü. Belki de artık teknik adamlık kariyerimin sonuna yaklaştığım için böyle düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi için aynı heyecanı hissetmiyorum ama fazlasıyla önemsiyorum. Şampiyonluğu bu sene de çok istiyorum. Avrupa Ligi’ni de fazlasıyla önemsiyorum ama şampiyonluğu daha çok istiyorum.



‘Mehmet Ekici’yi düşünmüyorum’

Siyah-beyazlı teknik adam, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapan Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini açıkladı. Bordo-mavili kulübün sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici ile anlaşamadığını hatırlatan Güneş, “Mehmet Ekici’nin adı bizimle geçmiyor. Şu an transfer önceliğim forvet. Mehmet Ekici’yi alırsam Talisca, Tolgay, Olcay, Oğuzhan’ı bırakmam lazım. Beğendiğim bir oyuncu ama biz düşünmüyoruz. Sakatlık olsa, çift kalede hazırlık maçında oynayacak forvetim yok” ifadelerini kullandı.



‘Trabzon’la görüşmedim’

Şenol Güneş, Trabzonspor’la gelecek sezon için görüştüğü iddialarına yanıt verdi.

Beşiktaş’ın başında olduğuna vurgu yapan Güneş, “Şu an Beşiktaş ile çalışıyorum. Bir gün Trabzonspor’a ya da başka takıma gidersem ne buraya ne de oraya ayıp ettiririm. Trabzon’da ismim stada verildi. Ama bunlar benim için çok önemli şeyler değil. Trabzon’da Şenol Güneş derseniz, Trabzonsporlu dersiniz. Samet Aybaba derseniz Beşiktaş derler. Metin-Ali-Feyyaz, Rıza Çalımbay da öyle. Bu sezon kesin buradayım seneye ne olur bilemeyiz. Ne milli takımla ne de Trabzonspor ile görüşmedim. Görüşmem de. Sezon sonunu beklemeliyiz. Gitmek istemeyebilirim de belki de başka bir sürpriz olur” dedi.



‘50. yıldayım’

Beşiktaş’ın hocası, futbolcu ve teknik adam olarak 50. yılın içinde olduğunu söyledi. 64 yaşındaki teknik patron, “Spor camiasında 50. yılımı tamamlıyorum. Geçmişte gerginlikler tabii ki oldu. Maçlar ne olursa olsun ülkede huzur olsun. Güzel bir 2017 yılı diliyorum” diye konuştu.



‘Aras çok çalışıyor’

Şenol Güneş; Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Caner Erkin’le ilgili soruları da yanıtladı. Sakatlıktan dönen oyuncuların gayretli olduklarının altını çizen Güneş, “Aras iyi çalışıyor. Veli’den daha iyi durumda. Veli’nin dönmesini isterim ama 2 yıldır yok. Caner’in dönüşü Nisan mı olur, Mart mı olur tam olarak bilemiyorum. Veli’nin dönmesini isterim ama 2 yıldır yok” dedi.



‘Daha fazla atmalıydık’

Sezonun ilk yarısında aklındaki rakamdan daha az gol attıklarını kaydeden Beşiktaş’ın hocası bu durumu orta sahaya bağladı. Deneyimli teknik adam, “İlk devre orta sahadan gol yok. Orta sahadan gol katkısı yapan Talisca sakatlandı. O zaman oyun değişiyor. Oyuna hakim olma anlayışı sadece bizden değil, rakipten de kaynaklanıyor. Kimi zaman rakip topu size bırakır. Biz bunu Fenerbahçe maçında yaptık” dedi.



‘Hakemleri yok etmek doğru değil’

Süper Lig’in ilk yarısındaki hakem hatalarıyla ilgili yorumu sorulan Şenol Güneş, “Hakemleri eleştirebiliriz ama yok etmek doğru değil. Hakemler yüzünden ben yok oldum diyemem. Bunu asla doğru bulmam. Her takımın canı yandı. Kötü bir takımı tek başına şampiyon yapamazsınız ya da aşağıya düşüremezsiniz” ifadelerini kullandı.



Haftanın bütün günleri güzel!

Teknik patron Şenol Güneş, Süper Lig’de önlerindeki 5 maçın 3’ünü pazartesi günü oynayacak olmalarıyla ilgili soruya, “İkinci yarıda üç maç pazartesi ama olsun haftanın her günü güzeldir. Mesela bizim Akhisar maçımız vardı saygı duydum çünkü öyle yapmaları gerekliydi. Ama niyet bozukluğu varsa şikayetçi olurum” cevabını verdi.



‘Bugün poz verdik yarın yarışacağız’

Güneş, Süper Lig’deki takımlarla hem dost hem de rakip olduklarının altını çizdi. “Rakiplerimiz olmasa biz bir hiçiz” diyen Güneş şöyle devam etti: “Farklı düşüncelerle bir bütün olmalıyız. Bu kampta Osmanlıspor ve Antalyaspor ile birlik pozu verdik, fakat yarın yine yarışacağız. Bir mesaj vermek için bir araya gel dik. Kazansak da kaybetsek de hayat devam edecektir.”



(Skorer)