Bordo-Mavililerin opsiyonu kullanmasıyla, kalıcı olarak yola devam eden Kolombiyalı yıldız, hocasına övgülerde bulundu.

Trabzonspor’un 3 milyon dolarlık kiralık aşamasından sonra 1 milyon dolar daha ödeyip bonservisini aldığı Castillo, Ersun Yanal’a minnettar olduğunu ifade ederek, “Hocam her zaman bana güven veriyor, bana sabır gösterip, benimle konuşuyor” dedi.

Trabzonspor’un sezon başında 3 milyon dolar gibi rekor bir bedelle transfer ettiği Fabian Castillo’da opsiyon hakkı dün resmen kullanıldı.

Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada sözleşmede yer alan 1 milyon dolarlık opsiyon hakkının kullanıldığını ve Castillo’nun bonservisinin kulübe geçtiğini duyurdu.

Sezonun ilk yarısında beklentilerden uzak kalan Kolombiyalı yıldız, MLS.com’a özel bir röportaj verdi. Castillo, yaşanan transfer sürecinden bahsederek, Meksika’dan gelen teklif olduğunu doğruladı.

Ancak Trabzonspor’un opsiyonu kullanmasıyla takımda kalan 24 yaşındaki futbolcu, “Benim için bir önemi yok. Club America gibi büyük bir kulübün ilgilenmesinden dolayı gurur duyuyorum. Trabzonspor’da da kalırım, benim için problem yok. Ligin ilk döneminde iyi bir performans gösterememesine rağmen, böyle ilgilerin olması güzel. Sanırım, insanlar benim halen iyi bir oyuncu olduğum düşüncesinde” dedi.

Castillo, bordo-mavililerde ilk yarıda hiç gol atamamasına ve başarısız bir dönem geçirmesine rağmen Ersun Yanal’ın kendisine çok destek olduğunu da ekledi.

(Skorer)