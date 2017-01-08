Kulübünden flaş Pratto açıklaması!

AJANSSPOR- Beşiktaş, Antalyaspor'un Samuel Eto'o'yu bırakmayacağını açıklamasının ardından forvet hattı için alternatif isimlere yöneldi. Bu isimlerden bir tanesi de Atletico Mineiro forveti Lucas Pratto.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre şu ana kadar Palmeiras, Sevilla ve West Ham, Arjantinli golcü ile yakından ilgileniyor. Oyuncu için henüz resmi teklif yapılmazken Atletico Mineiro cephesi Pratto'nun satılmasına karşı değil.

Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen Atletico Mineiro Futbol Direktörü Eduardo Maluf, Palmeiras'ın ilgisini basın yoluyla öğrendiklerini söylerken, "Ama şu ana kadar kimse bize Pratto için resmi bir teklif sunmadı. Transfer sezonu açıldı ve eminim ki birçok değerli oyuncusu bulunan Atletico'ya teklifler gelecektir" dedi.

Maluf, Pratto'nun satılıp satılmayacağıyla ilgili olaraksa şu ifadeleri kullandı: "Eğer bizi mali açıdan tatmin edecek bir teklif gelirse her oyuncu gidebilir. Kimse vazgeçilmez değildir."

Palmeiras'ın 28 yaşındaki golcü için Atletico Mineiro'ya 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.