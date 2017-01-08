''Mitrovic'ten umutluyuz''

Yönetici Metin Albayrak, yeni transfer Matej Mitrovic hakkında konuştu.

Albayrak "Matej'in ismi gündeme düşüp ertesi gün onu almadık. 7 kez canlı maçını izledik. 4.2 milyon euro'ya aldık ancak onu önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Gelecekte satarken çok daha yüksek paralara gideceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. Albayrak, takıma çabuk uyum sağlarsa Mitrovic'in çok faydalı olacağına inandıklarını ifade etti..

(Fotomaç)