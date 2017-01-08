Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya Konyaaltı Kartal Yuvası mağazasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Eto'o transferinde bir şeye açıklık getireyim. Eto'o, kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu. Bizden Eto'o'ya bir talep olmadı. Kendisi bize geldi. Biz oraya gelmişiz. Çok ayıp şeyler bunlar. Oraya hocamızla gittik yapılan yanlış.Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm. Ama bunu Antalyaspor'a mal etmem. Hazırlık maçı da oynanacak. Yaşananlar çok dikkate aldığımız şeyler değil. UEFA ile yapılacak bir görüşmeden haberim yok. Transferde bir ekibiz ama karar verici mercii benim. Mitrovic'in iyi bir oyuncu olduğunu herkes görecek. Bu yapılan spor adamlığı değil. Bu algı operasyonunun bir üst aklı olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor Başkanının Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları da benziyor."