Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Podolski çılgın teklif için ne dedi?

Tarih08 Ocak 2017 , 20:07

Yorum
Podolski çılgın teklif için ne dedi?

AJANSSPOR - Galatasaray'dan ayrılması ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Gouan'a transfer olması beklenen Alman yıldız Lukas Podolski, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Alman basınında yer alan haberde, Podolski'nin transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşme halinde olan Beijing Gouan'lı temsilcilerin, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık net 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Podolski ise Sky Sports'un konuyla ilgili sorusuna, "Çin'den gelen herhangi bir tekliften haberim yok" şeklinde cevap verdi. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih