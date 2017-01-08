Podolski çılgın teklif için ne dedi?

AJANSSPOR - Galatasaray'dan ayrılması ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Gouan'a transfer olması beklenen Alman yıldız Lukas Podolski, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Alman basınında yer alan haberde, Podolski'nin transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşme halinde olan Beijing Gouan'lı temsilcilerin, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık net 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Podolski ise Sky Sports'un konuyla ilgili sorusuna, "Çin'den gelen herhangi bir tekliften haberim yok" şeklinde cevap verdi.

Alman yıldız şöyle devam etti:

"Eğer kulüpler ilgi gösteriyorsa, yapabileceğim bir şey yok. Eğer teklif varsa, o zaman onları dinlersiniz ancak henüz hiçbir şey olmadı"

Podolski, 4 hafta içinde durumunun ne olacağı şeklindeki soruyu ise, "4 hafta içinde ne yapacağını biliyor musun?" diye cevaplandırdı.