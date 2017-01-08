Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

PSV'den Narsingh açıklaması!

Tarih08 Ocak 2017 , 17:35

Yorum
PSV'den Narsingh açıklaması!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen PSV Eindhoven’ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Luciano Narsingh hakkında açıklama geldi.

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Narsingh'in Galatasaray'ın yanı sıra Premier League ekibi Swansea City'nin listesinde olduğı kaydedilirken, PSV Genel Direktörü Marcel Brands, konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.

Brands; Galatasaray'dan veya Narsingh'in menajerinden Narsingh'in transferiyle ilgili hiçbir şey duymadıklarını belirtti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih