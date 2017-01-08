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PSV'den Narsingh açıklaması!
08 Ocak 2017 , 17:35
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen PSV Eindhoven’ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Luciano Narsingh hakkında açıklama geldi.
Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Narsingh'in Galatasaray'ın yanı sıra Premier League ekibi Swansea City'nin listesinde olduğı kaydedilirken, PSV Genel Direktörü Marcel Brands, konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.
Brands; Galatasaray'dan veya Narsingh'in menajerinden Narsingh'in transferiyle ilgili hiçbir şey duymadıklarını belirtti.
- İlgili:
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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