''Rodrigues fark yaratır''

Igor Tudor, Aslan’ın yeni yıldızı Rodrigues’i Fotomaç’a anlattı: “Hızlı, teknik ve dripling özelliği olan bir kanat oyuncusu. Ben onu Bruma’ya benzetiyorum ve rahatlıkla G.Saray iyi iş yaptı diyebilirim. Kalitesiyle Süper Lig’de farkını ortaya koyacaktır”

Galatasaray'ın PAOK'tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'i eski hocası anlattı. Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Yunan ekibini çalıştırdığı dönemde transfer ettiği Yeşil Burun Adalı futbolcuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fotomaç'a konuşan Hırvat teknik adam, eski öğrencisiyle ilgili şu sözleri sarfetti: "Hızlı, teknik ve dripling özelliği olan bir kanat oyuncusu. Ben onu Bruma'ya benzetiyorum. 'Galatasaray iyi iş yaptı' diyebilirim. Garry kalitesi ile saha içinde fark yaratır. Yunanistan'da çoğu takım kümede kalmak için oynuyor ve herkes topun arkasına geçiyor. Türkiye'de ise kalite daha yüksek ve Garry tipindeki kanat oyuncuları için daha çok alan var. Türkiye'de Yunanistan'dan daha başarılı olacağını ve yeteneklerini göstereceğini düşünüyorum."

BAŞARILI OLACAKTIR

"Karakterine de değineyim; öğrenmeye aç, kendisini geliştirmek isteyen, idmanları seven bir oyuncu. Kısa sürede takıma uyum sağlayacak ve Galatasaray'da başarılı olacaktır."

LAKABI 'HIZLI GARRY'

Rodrigues için PAOK taraftarları, 'Hızlı Garry' diyor. 26 yaşındaki oyuncu hızı ve tekniğiyle öne çıkıyor. Paok'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Garry Rodrigues'e Yunan taraftarlar şu şekilde sesleniyor: Hızlı Garry... En önemli özelliği sürati olan 26 yaşındaki futbolcu, kontra ataklarda takımına büyük katkı sağlıyor. Adam eksiltme özelliğiyle dikkat çeken Yeşil Burun Adalı futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle de adından söz ettiriyor. Bu sezon PAOK ile 22 resmi karşılaşmaya çıkan Rodrigues, bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı, 3 asistle oynadı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde performansıyla dikkatleri üstüne çeken yıldız futbolcu, bu arenada çıktığı 8 müsabakada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

RİEKERİNK'İN İLK TERCİHİYDİ

Hollanda altyapısından yetişe n Garry Rodrigues için Galatasaray'ın hocası Riekerink'in uzun süredir ısrarcı olduğu öğrenildi. Hollandalı teknik adamın, 26 yaşındaki oyuncunun alınması konusunda yönetime bizzat talepte bulunduğu öğrenildi.

ROBERTO CARLOS ONU İSTEMEDİ

Roberto Carlos'un Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Garry Rodrigues'i veto etti. Kırmızı-beyazlılara o dönemde 300 bin euro önerilen Yeşil Burun Adalı futbolcuyu istemeyen Carlos'un, "Süper Lig ayarında değil" dediği öğrenildi. Rodrigues o dönemde 600 bin euro bonservis bedeliyle Elche'e transfer oldu.

YERİNE OYUNCU BULMAK ÇOK ZOR

Rodrigues'in G.Saray'a transferinin ardından PAOK'un eski kalecisi Blanton Fortoula çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rodrigues'in Yunanistan'dan ayrılmasına tepki gösteren Fortoula, "Bu kadar iyi bir hücumcunun yerine şu an adam bulmak çok zor. Takımın acilen takviyeye ihtiyacı var" diye konuştu.