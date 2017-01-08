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''Rodrigues'in kalması takım için iyi olabilirdi...''
08 Ocak 2017 , 14:12
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues'in Paok'tan takım arkadaşı olan Kayserispor'un eski oyuncusu Diego Biseswar, transferi değerlendirdi.
Biseswar, "Rodrigues'in kalması takım için iyi olabilirdi ama kararına saygı göstermeliyiz. Gerektiğinde onun yerinde ben de oynayabilirim." açıklamasında bulundu.
Sarı-kırmızılıların anlaştığı Rodrigues'in bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
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