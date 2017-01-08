- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Sigthorsson geri dönüyor!
08 Ocak 2017 , 09:34
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray’ın ilk yarı boyunca tek bir dakika bile forma giydiremeden sözleşmesini fesh ettiği Kolbeinn Sigthorsson, eski takımına geri dönüyor.
İzlandalı futbolcu, bonservisini elinde bulunduran Nantes’ta idmanlara devam edecek. Her ne kadar kulüp yönetimi, kontrat feshi süresince kendilerine haber verilmediği için tepkili olsa da, 25 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay kaybetmekten yana değil.
Menaceri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiren Sigthorsson’un, psikolojik olarak yorgun hissettiği ve Fransa’da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.
(Fanatik)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar