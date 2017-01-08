Şimdi sıra Narsingh'de!

Garry Rodrigues’in işini bitiren Sarı-Kırmızılılar, gözünü hücum hattı için düşünülen diğer aday Luciano Narsingh’e çevirdi. Yönetim bu hafta Hollanda’ya temsilci gönderip, PSV’nin 26 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışacak.

PAOK forması giyen Garry Rodrigues’in transferini olumlu sonuçlandıran Galatasaray Yönetimi, rotayı listedeki diğer isimlere çevirdi. Hücum hattına iki takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, şimdi de Luciano Narsingh’i gözüne kestirdi.

Teknik direktör Riekerink’in, “Alırsak bizde Jeremain Lens etkisi yaratır” dediği 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu için bu hafta temaslar sıklaşacak. Galatasaray Yönetimi, Eindhoven’a 2 temsilci birden göndererek bonservis pazarlıklarına girişecek.

Kulüpten alınan haberlere göre, menacerler vasıtasıyla yapılan ilk temaslarda, Narsingh’in Cim Bom’a olumlu yanıt gönderdiği öğrenildi. Bu da bonservis pazarlığı sırasında Cim Bom’un işini kolaylaştırabilir. Riekerink’in de ısrarı sebebiyle bu transferde Galatasaray’ın 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Swansea de devrede

Bu arada Narsingh transferi için Galatasaray’ın önemli bir rakibi var. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Swensea City de Hollandalı yıldızı takip ediyor. Premier Lig’de forma giyme ihtimali, 26 yaşındaki futbolcunun aklını çelebilir. Sarı-Kırmızılılar işte bu noktada Riekerink, Sneijder ve De Jong gibi Hollandalı isimleri devreye sokarak ikna yöntemini deneyecek.

(Fanatik)