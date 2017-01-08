TFF'den Fırat Aydınus açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem semineri ve atletik test ile ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı ve Antalya'nın Belek ilçesinde bir otelde düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri'nde ikinci gün tamamlandı.

Seminer ile ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel hakem kadrosunda yer alan Fırat Aydınus ile ilgili medya çıkan "testi geçemedi" haberleri yalanlandı. Açıklamada Aydınus'un sakatlandığı ifade edildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Seminerin ikinci günü, hakemlerin işbirliği ve ekip çalışması konuları hakkında gruplara ayrılarak değerlendirmeler yapmasıyla başladı. Bu değerlendirmelerin ardından, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg işbirliği ve ekip çalışmaları konularında tüm hakemlere geri bildirimde bulundular. Daha sonra, UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen, hakemlere "fitness" konulu bir sunum yaptı.

Sunumun ardından, tüm hakemler UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen ve MHK Fitness mentörleri Ali Kızılet ve Tuba Kızılet Bozdoğan tarafından FIFA Fitness Testi'ne tabi tutuldular. Bu atletik test esnasında hakemlerimizden Fırat Aydınus, ayağı burkularak sakatlandı ve testi yarıda bırakmak durumunda kaldı. Aydınus, tedavisi sonrasında sakatlıkları nedeniyle teste katılamayan Barış Şimşek, Tolga Özkalfa, Kemal Yılmaz ve Serkan Gençerler ile birlikte MHK'nin belirleyeceği bir tarihte yeniden teste alınacak.

Diğer yandan; sakatlıkları nedeniyle raporlu olan 4 hakem ve sakatlanarak koşuyu yarıda bırakmak durumunda kalan Fırat Aydınus dışında; UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen'in gözetiminde gerçekleştirilen FIFA Fitness Testi'ne katılan 57 hakem de atletik koşuyu tamamladı."