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Trabzonspor, Güray Vural'ı borsaya bildirdi

Tarih08 Ocak 2017 , 22:33

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Trabzonspor, Güray Vural'ı borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Güray Vural'ın transferi konusunda Kayserispor ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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