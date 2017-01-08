- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonspor, Güray Vural'ı borsaya bildirdi
08 Ocak 2017 , 22:33
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Güray Vural'ın transferi konusunda Kayserispor ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar