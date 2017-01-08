Trabzonspor Medjani'yi kampa getirdi

Daha önce Bosingwa'nın FIFA'daki dosyasını kaldırmak için oyuncuyu yeniden takıma kazandıran Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, aynı taktiği Carl Medjani için de uyguluyor.

"Tekrar bizimle olmak ister misin?" sorusuna "Trabzon taraftarını unutmadım, seve seve gelirim" diyen Cezayirli yıldız uçağa atladığı gibi Türkiye'nin yolunu tutarak soluğu Antalya kampında aldı. başkan Usta ve Ersun Yanal'la görüşen Medjani, "Bonservis sorunumu kendim çözebilirim" deyince transfer işi kolaylaştı.

FIFA'DAKİ DOSYASI ÇÖZÜLECEK

Başkan Usta, Medjani'ye geçmişteki alacağını da içinde barındıran yeni bir teklif yapınca anlaşma sağlandı. Parasını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan Medjani, Trabzonspor'u 285 bin Euro alacak ve 2 milyon 235 bin Euro tazminat talebiyle FIFA'ya şikayet etmişti. Bordo-mavililer de 1 milyon 665 bin Euro tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. FIFA, futbolcunun 285 bin Euro'luk alacak talebini kabul edip kendisine 500 bin euro verilmesine hükmetti. Yönetim oyuncuyla anlaşma yaptıktan sonra Bosingwa'da olduğu gibi bir FIFA'daki dosyasını da kulüp lehine sonuçlandırıp rahatlayacak.

Sezonun ilk yarısında La Liga ekibi CD Leganes'te 10 maça çıkan Medjani, Trabzon'daki 2 sezonunda çıktığı 54 maçta 8 gol atmıştı.

(Sabah)