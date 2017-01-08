Trabzonspor'da flaş imza yolda!

AJANSSPOR ÖZEL - Trabzonspor'da gemileri yakan Mehmet Ekici'nin sezonun ikinci yarısı hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olurken, Bordo-Mavili yönetim de transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, çalışmalarına hız veren yönetim, Sion'da forma giyen santrfor Moussa Konate'nin menajerini Perşembe günü Türkiye'ye davet etti. Oyuncu Afrika Kupasında olduğu için imza yetkisini elinde bulunduran menajerin Türkiye'deki son görüşmenin ardından Bordo-Mavili kulübe futbolcusunun adına imza atması bekleniyor.

Bu sezon İsviçre ekibi Sion'da 13 maçta görev alan 23 yaşındaki Senegalli genç forvet, 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

