Trabzonspor'da iki yolcu!

Trabzonspor’da iki isme kulüp bulun dendi...

Spor Toto Süper Lige kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ikinci yarıda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmamak için bir çok oyuncu ile transfer görüşmeleri yaparken gönderilecek isimlerde belli oldu. Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz’ı Gaziantepspor’a kiralayan, bordo – mavililer Güray Vural’ı da Kayserispor’a bonservisi ile verdiği kaydedildi. Trabzonspor’da gönderilecekler listesinde ise Akakbo, İbanez ve Ramil’in de bulunduğu kaydedildi. Akakpo ve İbanez’i bonservisi ile göndermeyi planlayan bordo-mavili yönetim İbanez’i ise kiralama yoluna gidecek. Ancak Trabzonspor yönetimi takımdan ayrılmak isteyen oyunculara için de kolaylık sağlayacağı bunu da oyunculara ilettiği kaydedildi.

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