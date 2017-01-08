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Trabzonspor'dan gece yarısı bombası!
08 Ocak 2017 , 22:57
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Trabzonspor, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, ligin devre arasında transfer günlerini hareketli geçiriyor.
Trabzonspor, Hugo Rodallega transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Bordo-mavililer, oyuncuyla anlaşması halinde transfer gerçekleşecek.
2015 yılında Fulham'dan Akhisar Belediyespor'a transfer olan Kolombiyalı forvet, 53 maçta 25 gole imza attı.
Bordo-mavililer, kiralık olarak forma giyen Castillo'nun bonservisini satın alırken, geçtiğimiz günlerde Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı da kadrosuna katmıştı.
Ntvspor
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