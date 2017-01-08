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Trabzonspor'dan gece yarısı bombası!

Tarih08 Ocak 2017 , 22:57

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Trabzonspor'dan gece yarısı bombası!

Trabzonspor, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, ligin devre arasında transfer günlerini hareketli geçiriyor.

Trabzonspor, Hugo Rodallega transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Bordo-mavililer, oyuncuyla anlaşması halinde transfer gerçekleşecek.

2015 yılında Fulham'dan Akhisar Belediyespor'a transfer olan Kolombiyalı forvet, 53 maçta 25 gole imza attı.

Bordo-mavililer, kiralık olarak forma giyen Castillo'nun bonservisini satın alırken, geçtiğimiz günlerde Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı da kadrosuna katmıştı.

Ntvspor

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