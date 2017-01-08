Volkan Demirel'den Karavayev yorumu!

Ajansspor- Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel 5-1 kazanılan Denizlispor hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle;

"Güzel bir ortamda, güzel bir kamp geçiriyoruz. Oynadığımız maç verimli bir kamp geçirdiğimizi gösteriyor. Tüm hazırlıklar lig için. Lige iyi başlamak için çalışacağız. Karavayev iyi oyuncu. Golden sonraki hırsı önemli. Yeni gelenleri hemen aramıza alıyoruz. Daha çabuk adapte oluyor."