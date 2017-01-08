Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Volkan Demirel'den Karavayev yorumu!

Tarih08 Ocak 2017 , 21:23

Yorum
Volkan Demirel'den Karavayev yorumu!

Ajansspor- Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel 5-1 kazanılan Denizlispor hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle;

"Güzel bir ortamda, güzel bir kamp geçiriyoruz. Oynadığımız maç verimli bir kamp geçirdiğimizi gösteriyor. Tüm hazırlıklar lig için. Lige iyi başlamak için çalışacağız. Karavayev iyi oyuncu. Golden sonraki hırsı önemli. Yeni gelenleri hemen aramıza alıyoruz. Daha çabuk adapte oluyor."

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba