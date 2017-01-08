Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Advocaat'ın yardımcılarından Cor Pot, 5-1 kazanılan Denizlispor hazırlık maçını değerlendirdi.

Cor Pot'un açıklamaları şöyle;

"Bizim için ilgi çekici bir maçtı. Herkes kalitesini gösterebilecek fırsatlar buldu. Hedefimiz de buydu. "İstediğimiz oyunu oyuncularımız gösterdi. Volkan Şen için çok üzgünüm. Umarım ağır değildir ama gözüken iyi değildi. Karavayev'in ilk golünü attığı için çok mutlu oldum. Biraz zamana ihtiyacı var. Burada olmaktan mutlu. İyi bir oyuncu."