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Yasin Öztekin'de flaş gelişme!
08 Ocak 2017 , 16:52
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da daha önce sadece 1 haftalığına kadro dışı kalıp affedilen Yasin Öztekin, bu kez de Konya dönüşünde idmanlara başlayacak.
Galatasaray adına sezonun en golcü ismi olan ancak ikinci kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e bir kez daha af geliyor.
Daha önce Adana deplasmanında formasını yere attığı için takımdan 1 haftalığına uzaklaştırılan Yasin, özür diledikten sonra affedilmişti. Tuzla maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir kez daha takımdan uzaklaştırılan milli futbolcu, yine affediliyor. (AMK)
Yasin Öztekin'in kadro dışı kaldığını ilk olarak duyuran Ajansspor.com, Yasin'e af çıkma haberini de ilk olarak duyurmuştu.
İşte o haberler;
Yasin Öztekin kadro dışı kaldı!
- İlgili:
- Futbol
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