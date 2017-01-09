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3.5 yıllık imzalıyor!

Tarih09 Ocak 2017 , 10:44

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3.5 yıllık imzalıyor!

AJANSSPOR- Antalyaspor, Brezilyalı orta saha Sandro ile bugün sözleşme imzalıyor. 

Sky Sports'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçerken kırmızı beyazlı ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Queen's Park Rangers, Sandro'yu elden çıkarmak için sözleşmesini feshetti. 

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