Adım adım Martinez!

Martinez, geride kalan sezon Guangzhou Evergrande adına 10 lig maçına çıkarken, 4 gol ve 1 asist ile oynadı.

Samuel Eto'o girişimlerinden sonuç alamayan Beşiktaş, eski göz ağrısı için nabız yoklamaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, bir dönem yakından ilgilendiği ancak Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'ye kaptırdığı Jackson Martinez için yeniden harekete geçti. Menajer Ahmet Bulut aracılığı ile Kolombiyalı forvetin Portekizli menajeri Jorge Mendes'e teklif götürüldü. Beşiktaş yönetimi, Kolombiyalı santrforu, mart ayında başlayacak Çin Ligi öncesi kiralamak istiyor. Martinez'in yanı sıra Brezilyalı golcüler Alan ve Paulinho'yu kadrosunda bulunduran Guangzhou Evergrande'nin teklife olumlu yaklaşabileceği gelen haberler arasında.

Sabah