Agon Mehmeti resmen Gençlerbirliği'nde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arnavut forvet oyuncusu Agon Mehmeti ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Yeni transferimiz Agon Mehmeti ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık."