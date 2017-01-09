Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Agon Mehmeti resmen Gençlerbirliği'nde

Tarih09 Ocak 2017 , 18:26

Yorum
Agon Mehmeti resmen Gençlerbirliği'nde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arnavut forvet oyuncusu Agon Mehmeti ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Yeni transferimiz Agon Mehmeti ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık."

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me