- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ahmet Çalık için son teklif
09 Ocak 2017 , 14:45
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 2 milyon Euro’luk teklif yapıldı, cevap için 3 gün süre verildi. 22 yaşındaki stoperin de istekli olması, transferin olumlu sonuçlanmasını sağlayabilir.
Savunma hattında mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda birçok isimle temas halinde bulunuyor. Ancak öncelik verilen oyuncuların başında Ahmet Çalık geliyor. A Milli Takımımız’ın da formasını giyen Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi için Aslan, kulübüne 2 milyon Euro’luk bir teklif yaptı.
3 gün süre verildi
Başkent ekibinin Başkanı İlhan Cavcav’a da, Galatasaray’a yanıt verilmesi için 3 gün süre verildi. Ahmet’in, transferinin gerçekleşmesini çok istediği ve bu konuda kendisine gerekli kolaylığın yapılması ricasında bulunduğu bildirildi.
Riekerink de istiyor
Gençler’in de düşündükleri rakam üzerinde indirime gidip, Cim Bom’un yaptığı teklife yaklaşmaları bekleniyor. Sözleşmesi 2018’de bitecek olan oyuncudan para kazanmak isteyen Gençler’in, Ahmet’in gitmesine onay vereceği düşünülüyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in de, genç savunmacıyı kadroda görmek konusunda oldukça istekli olduğu konuşuluyor.
Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar