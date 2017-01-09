Ahmet Çalık için son teklif

Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 2 milyon Euro’luk teklif yapıldı, cevap için 3 gün süre verildi. 22 yaşındaki stoperin de istekli olması, transferin olumlu sonuçlanmasını sağlayabilir.

Savunma hattında mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda birçok isimle temas halinde bulunuyor. Ancak öncelik verilen oyuncuların başında Ahmet Çalık geliyor. A Milli Takımımız’ın da formasını giyen Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi için Aslan, kulübüne 2 milyon Euro’luk bir teklif yaptı.

3 gün süre verildi

Başkent ekibinin Başkanı İlhan Cavcav’a da, Galatasaray’a yanıt verilmesi için 3 gün süre verildi. Ahmet’in, transferinin gerçekleşmesini çok istediği ve bu konuda kendisine gerekli kolaylığın yapılması ricasında bulunduğu bildirildi.

Riekerink de istiyor

Gençler’in de düşündükleri rakam üzerinde indirime gidip, Cim Bom’un yaptığı teklife yaklaşmaları bekleniyor. Sözleşmesi 2018’de bitecek olan oyuncudan para kazanmak isteyen Gençler’in, Ahmet’in gitmesine onay vereceği düşünülüyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in de, genç savunmacıyı kadroda görmek konusunda oldukça istekli olduğu konuşuluyor.

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