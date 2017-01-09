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Antalyaspor'a kötü haber!
09 Ocak 2017 , 13:10
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’a kaleci Ozan Özenç’ten kötü bir haber geldi. Akdeniz ekibinin Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 23 yaşındaki kalecisinin burnu kırıldı.
Ozan, bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta forma giydi ve 2 kez ilk 11’de sahaya çıktı. Öte yandan Antalyaspor’da Saso Fornezzi 8 ve Ferhat Kaplan da 7 maçta ilk 11’de başlamıştı. Karşılaşmayı Antalyaspor, 4-2 kazanmıştı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
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