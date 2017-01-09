- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Antalyaspor'dan Fikret Orman açıklaması
09 Ocak 2017 , 19:05
AJANSSPOR ÖZEL-
Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ile İlker Koç'a konuştu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Peker, "Beşiktaş camiası bizim çok sevdiğimiz bir camia. Beşiktaş, Eto'o için istenen ücreti vermediği için bu transfer gerçekleşmedi. Başkan Orman'ın demeci beni çok üzdü. Sayın Şafak Öztürk Antalyaspor'un başkanıdır, adamlığıyla bizim gururumuz olmuştur. Bu tür demeçler camiaları karşı karşıya getirir. Beşiktaş bizim her zaman örnek aldığımız bir camiadır" dedi.
-Sandro yarın imza atacak
Peker transfer gelişmeleriyle ilgili olarak ise, "Sandro imza aşamasında, bugün sağlık kontrolünden geçecekti.Yarın resmi sözleşme imzalanacak" ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar