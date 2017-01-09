Parmağında kırık olan ve özel eldivenle Konyaspor maçında sahada olmak istediğini söyleyen Uruguaylı file bekçisi, “Hayalim ileride İngiltere Premier Ligi’nde oynamak. Teklif gelirse, o zaman oturur konuşuruz” yorumunu yaptı.

Galatasaray’ın en önemli oyuncuları arasında yer alan kaleci Fernando Muslera, Lig TV’ye önemli açıklamalar yaptı.

Şu an parmağında kırık olan bu yüzden idmanlara ara verdiğini belirten 30 yaşındaki Muslera şunları söyledi: “Antrenmanda bir pozisyonda tam topa doğru uzandığımda top direkten parmağıma geldi ve o anda parmağım çıktı. Tanrıya şükürler olsun ki çok başarılı bir doktorumuz var hemen o anda yanıma geldi ve parmağımı yerine yerleştirdi. Kırık olabileceğini söyledi. Sonra MR’a gittiğimizde kırık olduğu anlaşıldı. O yüzden antrenmanlara ara verdim. Hem Eray’ın hem benim sakatlık yaşamamız büyük şanssızlık. Ancak Konyaspor maçında sahada olmak istiyorum. Sponsorumla görüştüm. Bana özel bir eldiven hazırlıyorlar.”

‘Hepsine teşekkür ediyorum’

“Diğer taraftan doktor kontrolünde fiziksel çalışmalarıma devam ediyorum. Çok zor bir maç bizi bekliyor ve bir fedakârlık yapılması gerekiyorsa bunu yapmaya hazırım. Hedefimiz elbette kazanmak olacak. Taraftarla bana her sakatlığımda verdikleri destek için kameralar karşısında hepsine teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan bunu tek tek yapmak mümkün olmuyor. Takımdaki bütün stoperler kaliteli isimler, hepsi ile oynayabiliyorum.”

‘Değiştirmek anlamsız’

“Nasıl bir taktikle oynayacağımız eldeki oyuncularla çok ilgili. Şu anda 4’lü defans ile oynuyoruz bunu değiştirmek çok anlamlı değil. Geleceğimle ilgili bazı şeylerin yazılıp, çizilmesi normal. Hayalim ileride İngiltere Premier Ligi’nde oynamak ama önceliğim Galatasaray. Bir teklif gelir, o zaman oturulur ve konuşulur.”

‘Çok önemli kaleciler var’

“Türkiye’de çok önemli kaleciler var. Ancak ilk anda aklıma gelen isimler Fenerbahçe’den Volkan Demirel, Osmanlıspor’dan Zydrunas Karcemarskas ve Trabzonspor’dan Onur Kıvrak. Üçü de gerçekten çok iyi kaleci. Zorlandığım forvet oyuncuları ise biri Burak Yılmaz, diğeri de Pierre Webo. Webo benim çok iyi arkadaşlarımdan biri. Ancak devamlı bana gol atıyor.”

‘Fatih hoca dedi, attım’

“2011-12 sezonunun son maçında rakip Manisaspor’du. O maçta daha önce de penaltı olmuştu ama Selçuk İnan atmıştı. Taraftarlar bu vuruş öncesi benim adımı söyledi ama ben saygımdan dolayı atmadım. Daha sonra yine penaltı oldu ve taraftarlar yine beni çağırdı. Takım arkadaşlarım dönüp bana bakmaya başladı. Fatih Terim hocamızla gözgöze geldik ve O da bana, ‘Olur’ deyince gittim, penaltıyı

attım.”

‘Kendime puan vermem zor’

“Performansımla ilgili puan vermem zor. Bu çok zor bir soru. 8-9-10 bilemiyorum bunu ben yapmamalıyım, çok doğru olmaz. Açıkçası saha dışında olanlar buna karar vermeli. Ben sahadayken en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Kariyerimde birçok unutamadığım maç var. Libertadores Kupası’nda Necaxa’ya karşı oynadığım maçla Avrupa kapısı bana açılmıştı. Ayrıca Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu maçlarını, 2011’de Arjantin’e karşı milli formayla Higuain ile Tevez’in vuruşlarında yaptığım kurtarışları da unutamıyorum.”