Aytemiz Alanyaspor'dan transfer açıklaması

AJANSSPOR ÖZEL-



Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.



İlk olarak devre arası değerlendirmesinde bulunan Başkan Çavuşoğlu, "Bu sene bu Süper Lig'de tutunmamız lazım. İlk yarıyı şükürler olsun kötü bir yerde bitirmedik. Bazı şanssızlıklar oldu. Esas önem arz eden ikinci yarı ve bu bölüm daha zor geçecek" dedi.

-Emre Akbaba'yı Osmanlı ve Trabzon istedi

Transfer gelişmelerinden bahseden Çavuşoğlu, "Stoper takviyesi yapacağız. Abdoulaye Ba ile yollar ayrılacak. Mustafa Yumlu'ya talip olduk ama dün Muharrem Başkan ile görüştüm. Akhisar Belediyespor ile Rodallega transferinde takas yapacaklarını söyledi. Sağ bek takviyesi yapacağız. Cenk Ahmet gündemimizde, Abdullah Avcı önce sağ bek alınmasını istiyor. Başakşehir sağ bek mevkisini doldurabilirse bu transfer olacak. Gökay İravul çok efendi bir futbolcu kardeşimiz. Biz onun oynamasını istiyoruz, bu yüzden kiralık olarak göndereceğiz. Şu ana kadar Emre Akbaba'yı Osmanlıspor ve Trabzonspor istedi ama kibarca reddettik. Sürpriz isimler var. Anlaşmak üzere olduğumuz santrfor oyuncusu var. İkinci yarıda takımımızda Sajjad Shahbazzadeh ile Ayite’yi düşünmüyoruz. Çalışmalarımız 4-5 futbolcu üzerine. Bu hafta büyük bir aşama kat etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.