Babel'den Avrupa Ligi açıklaması!

Beşiktaş' ın devre arasında renklerine bağladığı Babel, Siyah- Beyazlı takımda çok büyük hedefleri olduğunu söyledi. Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ın kendisiyle 2 sezondur ilgilendiğini vurgulayarak, "Kısmet bu zamanaymış. Beşiktaş geçen sezon ligi şampiyon olarak bitirdi. Gerçekten çok iyi bir kadroya sahipler. Bu takımda büyük işler yapmak istiyorum. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde çok duygulandım. Benimle ilgilenmeleri bana gurur ve mutluluk verdi. Bu takımda büyük hedeflerim var. Bunları bir bir gerçekleştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

KENDİME GÜVENİYORUM

Beşiktaş'ı sırtlamak istediğini vurgulayan Babel, "Ben sol ve sağ kanatta oynayacağım gibi gerekirse forvette de görev alabilirim. Kendime güveniyorum. Deportivo'da formumun doruğuna çıktım. Beşiktaş çok özellikli büyük bir takım. Burada yıldızlarla aynı takımda oynamak benim için büyük mutluluk. Elbirliği ile Beşiktaş'ı şampiyon yapmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu takımın en önemli gücü de taraftardır. Onlarla bütünleşirsek bizi kimse tutamaz" diye konuştu.



Kaynak : Takvim