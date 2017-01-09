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"Başarılı olursa, satın alma opsiyonu..."
09 Ocak 2017 , 15:55
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AJANSSPOR - Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transferinde inisiyatif kullanan Doğan Ercan, sarı lacivertli idarecilerin Ukraynalı oyuncunun ilk maçındaki performansından çok memnun kaldığını söyledi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ercan, "Biz Karavaev'i her zaman izliyoruz. Oyuncu şu anda tam hazır değil. Kendisiyle dünkü hazırlık maçından sonra konuştuk, yüzde 60 performansla oynadığını söyledi. Futbolla alakası olmayan insanlar eleştiriyor. Böyle transferlerde kulüplerin pek maliyeti olmuyor. Karavaev'i yüzde100 hoca istedi. Sakatlık yaşamazsa takımına daha çok katkı sağlayacaktır. Başarılı olursa ilerleyen dönemlerde satın alma opsiyonu konuşulabilir. Uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Takıma çok çabuk alıştı. Sizin aracılığınızla belirtiyorum. Karavaev transferinde Fenerbahçe ile 400 bin Euro ücrete anlaştık, 500 bin Euro değil. Kulübüne ise 100 bin Euro verildi" dedi.
Ercan, Beşiktaş'ın gündemine giren Vida için ise, "Beşiktaş Vida ile alakalı hiçbir şey demedi. Vida konusu konuşulmadı bile" ifadelerini kullandı.
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