"Beni Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor"

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için transfer iddiaları gündeme gelmişti.

Beşiktaşlı futbolcunun Trabzonspor kampına katıldığı hatta tarafların anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Trabzonspor iddiaları hakkında ilk kez konuşan 29 yaşındaki futbolcu, HABERTURK.COM'a açıklamalarda bulundu.



İşte Olcay Şahan'ın açıklamaları:

"Beni sadece Trabzonspor değil Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor. Trabzonspor ile görüşmedim. Menajerime de takımdan ayrılmak ya da Trabzonspor ile görüşmesi konusunda talimat vermedim. Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"