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Beşiktaş'a sürpriz transfer!
09 Ocak 2017 , 17:37
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Beşiktaş, Çin'e sattığı Ersan Adem Gülüm ile yeniden temasa geçerek defansa takviye yapmak istiyor.
Şu ana kadar defansa Mitroviç'i dahil eden Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü de sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.
Çin'de futbol yaşantısına devam eden Ersan, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, transferin birkaç gün içinde noktalanması bekleniyor.
Ersan'ı 1.5 yıllığına kiralamayı düşünen Beşiktaş, böylece defansa yapılacak transferleri de bitirmiş olacak.
(Lig TV)
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