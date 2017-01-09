"Beşiktaş'a üst düzey bir santrafor lazım"

Vatan gazetesi yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın üst düzey bir santrafora ihtiyacı olduğunu söyledi.

"BEŞİKTAŞ, ligin ilk yarısında güçlü bir oyunla topa en fazla sahip olan, en çok pas yapan, rakip ceza alanı içinde en çok topla buluşan takım olmayı başardı. F.Bahçe derbisi ve Başakşehir mücadelesinin ilk 30 dakikası dışında oyun anlamında hemen hemen tüm rakiplerine üstünlük kurdu. Ancak şu bir gerçek ki 16 maçlık periyotta puan olarak geçen yılın sadece 3 puan gerisinde olmasına rağmen düşük gol sayısıyla kendi çizgisinin gerisinde kaldı.

FUTBOLUN oynanma nedeni goldür. İngilizce kelime anlamı zaten ‘Amaç’ demektir. Golün haricindeki her şey teferruattır. Dünyanın her yerinde insanlar gol izlemek ister ve tercih eder. Golü atamazsanız kimse nasıl oynadığınızdan bahsetmez.

BU ana fikirden yola çıkarsak sonuca daha kolay gideriz. Gole en yakın oyuncular santrforlardır ve bu pozisyonda oynayan futbolcunun kalitesi son derece belirleyicidir. Vasat bir kaleciye veya stopere rağmen şampiyon olursunuz ama kötü bir santrforla dünyada hiçbir takım şampiyon olmamıştır.

ABOUBAKAR’IN önemli nitelikleri var. Sadece 3 gol atmış olması tartışılmayacak bir yetersizlik. Ligin ikinci yarısında aynı oranda görev alırsa mutlaka daha fazla atacaktır. Ancak şu bir gerçek ki klas bir golcüde olması gereken sezgilere ve vuruş kalitesine sahip değil. Ayrıca Beşiktaş’ın oynadığı pas oyununa da yatkın bir futbolcu değil. Diğer taraftan abartıldığı kadar da kalitesiz bir forvet de değil.



BA VE GOMEZ GİBİ GOLCÜ GEREKİRDİ

KADRODAKİ Cenk Tosun, Aboubakar ile kontrast özelliklere sahip, bitiriciliği olan, vuruş tekniği, sezgileriyle gol şansı yüksek bir oyuncu. Ancak özellikle fizik olarak çok diri olmadığı zamanlarda rakip savunmaların içinde kaybolabiliyor.

UZUN lafın kısası, bu iki santrfor mevcut özellikleri ve eksikleriyle birbirlerini tamamlıyor. Bu yüzden Beşiktaş’ın daha yüksek kaliteye sahip Demba Ba ve Mario Gomez gibi üst düzey kulüplerde oynamış, tecrübeli ve uluslararası bir oyuncuya ihtiyacı var. Fakat gerçek şu ki devre arasında bu transferi yapmak zor ve riskli.

BABEL transferi ve Talisca’nın dönüşüyle Beşiktaş’ın ikinci yarıda daha kolay gole gideceğini düşünüyorum. Ayrıca bu iki oyuncunun gelişiyle Aboubakar ve Cenk’in de performansları artacaktır.