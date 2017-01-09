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Beşiktaş'ta Sobol için geri sayım

Tarih09 Ocak 2017 , 16:32

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Beşiktaş'ta Sobol için geri sayım

AJANSSPOR-

FIFA menajeri Doğan Ercan, Radyospor'da Özgür Sancar'a konuştu.

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ercan, "Beşiktaş Vida ile alakalı hiçbir şey demedi. Vida konusu konuşulmadı bile. Eduard Sobol transferi bugün veya yarın netleşecek. Beşiktaş çok istiyor. Budkivsky konusunda Siyah-Beyazlıların net bir kararı yok. Budkivsky için başka takımlarda devrede. Sobol transferinin gerçekleşme oranı daha yüksek" ifadelerini kullandı.

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