Beşiktaş'tan Ukrayna seferi!

Beşiktaş, sol bek ve forvet alarak ara transfer dönemine nokta koymak istiyor.

Özgür Sancar - Ajansspor

Siyah beyazlıların gündeminde iki Ukraynalı var. Eto'o'nun transferine zaten sıcak bakmayan Şenol Güneş, öncelikli olarak sol bek transferinin yapılmasını istiyor.

Futbol A takım direktörü Ali Naibi, Zorya Luhanks'ta forma giyen sol bek Eduard Sobol için yeniden harekete geçti. Beşiktaş, iki gün içerisinde 21 yaşındaki oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Shaktar Donetsk'le görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Siyah beyazlılar aynı süre içerisinde forvet için bir diğer Ukraynalı Pylyp Budkivsky'nin transferini bitirmeyi amaçlıyor.

İdareciler, oyuncunun menajerleriyle bağlantı kurdu.